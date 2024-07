Mulher é arrastada e estuprada por sobrinho em quintal de casa

Mulher de 33 anos foi vítima de estupro, na madrugada de domingo (28), em Amambai, distante 340 quilômetros de Campo Grande, praticado pelo próprio sobrinho dela, de 20 anos.

De acordo com informações, a vítima estava deitada na cama da casa onde mora, acompanhada do marido, que é deficiente visual. Em certo momento, o rapaz entrou na residência junto de um amigo e obrigou que ela o acompanhasse até os fundos da casa.

No local, a mulher foi jogada ao chão, teve as roupas arrancadas e acabou estuprada pelo familiar. Durante o ato, o homem ainda enforcou a vítima, dizendo que se ela gritasse, acabaria morta.

Após deixar o local, a PM (Polícia Militar) foi acionada e encontrou uma faca em uma mata nos fundos da residência. Os militares foram até a casa do suspeito, que negou o crime e afirmou que havia passado a noite toda com a esposa.

