Idoso condenado por ameaça é preso em Aquidauana

Homem de 67 anos foi localizado pela Polícia Civil no distrito de Piraputanga

Um idoso de 67 anos foi preso nesta quarta-feira (12) por policiais da 1ª Delegacia de Aquidauana, após determinação da Vara Criminal – Infância e Juventude do município. Ele havia sido condenado pelo crime de ameaça e teve a pena regredida para o regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado na região de Piraputanga, distrito de Aquidauana. Após receber voz de prisão, foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

