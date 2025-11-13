Paradesporto: MS terá 4ª maior delegação das Paralimpíadas Escolares

Com pouco mais de cem competidores, Mato Grosso do Sul disputa as Paralimpíadas Escolares como a quarta unidade da federação com mais representantes na edição 2025, que começa segunda-feira (17), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

São exatos 106 paratletas inscritos na delegação sul-mato-grossense. Atrás apenas da anfitriã São Paulo (316), Minas Gerais (181), e Santa Catarina (177). No ano passado, o Estado conquistou o quinto lugar geral no maior evento do mundo para crianças com deficiência em idade escolar – para atletas de 10 a 18 anos. Teoricamente, a missão é fechar as disputas de edição deste ano entre as quatro primeiras classificadas.

A delegação de Mato Grosso do Sul é dividida nas seguintes modalidades: atletismo (55), bocha (10), futebol PC (10), goalball (3), halterofilismo (2), judô (5), parabadminton (8), natação (4) e tênis de mesa (9). Os estudantes-atletas são representantes de 17 municípios: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

O diretor de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), Leandro Fonseca, admite que a expectativa é muito alta. “O objetivo agora é manter essa posição entre as cinco melhores do Brasil. Realizamos semanas intensivas de treinamentos, o que garante uma melhoria na participação dos atletas na competição.”

Mais sobre o evento

Na primeira fase, dos dias 17 a 21 deste mês, os paratletas competirão no atletismo, tênis em cadeira de rodas, halterofilismo, futebol de cegos, basquete em cadeira de rodas 3×3, goalball, taekwondo e rúgbi em cadeira de rodas. Já na semana seguinte, de 26 a 28, será a vez dos atletas entrarem em ação na natação, vôlei sentado, futebol PC (paralisados cerebrais), judô, badminton, tênis de mesa e bocha.

A edição deste ano atinge nova marca de inscritos: 2056. O recorde de participantes havia sido registrado em 2024, com 2.013 estudantes de 26 unidades federativas. Ano passado, foram disputadas 13 modalidades, número que aumenta neste ano com a inclusão do taekwondo e do rúgbi em cadeira de rodas na programação.

Por Luciano Shakihama