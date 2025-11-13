MS deve ter mais chuva após noite de temporais em várias regiões do Estado

Avisos de tempestade seguem válidos até sexta-feira, com risco de ventos fortes e granizo

Depois de uma noite chuvosa em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, o tempo deve continuar instável nos próximos dias. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém dois avisos de tempestade válidos até as 18h de sexta-feira (14), indicando a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em várias áreas do Estado.

Em Campo Grande, a chuva voltou a cair com força no início da tarde desta quinta-feira (13), acompanhada de relâmpagos e rajadas de vento. A jornalista Juliana Aguiar, moradora do Jardim Imá, relatou que o temporal chegou com intensidade. “Tá caindo o mundo aqui no meu bairro. Chuva forte, muito vento, relâmpagos”. A jornalista enviou um vídeo da chuva onde é possível ver alagamento na Rua Belo Horizonte, esquina com Rua Guanabara. Segundo ela, é a primeira vez que a situação acontece. “Aqui nunca alagou, mas os bueiros estão sobrecarregando com essa chuva”, contou.



De acordo com os alertas, as precipitações podem variar entre 30 e 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

Com a previsão de mais temporais, o gerente de operações da Energisa Mato Grosso do Sul, Helier Fioravante, reforçou as orientações de segurança para evitar acidentes com eletricidade. “Durante o período de chuvas e tempestades, a Energisa reforça as orientações de segurança para evitar acidentes com eletricidade. São pontos importantes. Então, evite o uso de equipamentos ligados à tomada durante descargas elétricas e mantenha a distância também das janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia”, alertou.

Ele também destacou os cuidados em situações de risco. “Em caso de fios partidos ou caídos, não se aproxime nem tente removê-los. Acione imediatamente a Energisa pelos canais de atendimento. Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo a tomadas, desligue o disjuntor geral da residência e aguarde em um local seguro”, afirmou.

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

