Idoso condenado a 12 anos por estupro de vulnerável em Campo Grande

Homem foi localizado no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026. O mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, expedido pela Vara Única da Comarca de Terenos

Nesta terça-feira (12), a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 63 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem foi localizado em Campo Grande durante diligências realizadas no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026.

Ele tinha um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, expedido pela Vara Única da Comarca de Terenos, com pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior.

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