Débora Falabella traz espetáculo premiado “Prima Facie” para Campo Grande

Campo Grande recebe nesta semana o espetáculo “Prima Facie”, protagonizado por Débora Falabella, em uma das montagens teatrais de maior repercussão recente no país. A peça será apresentada entre os dias 15 e 17 de maio, no Teatro Glauce Rocha, com sessões na sexta e sábado às 20h e no domingo às 18h.

Fenômeno de público e crítica, o espetáculo completa dois anos em cartaz e já soma mais de 150 mil espectadores pelo Brasil, além de sessões esgotadas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador.

Baseada no texto da australiana Suzie Miller, a peça ganhou projeção internacional ao abordar temas ligados à violência sexual, sistema judicial e relações de poder. O sucesso foi tão grande que a obra conquistou montagens em diversos países e chegou a inspirar debates sobre legislação e direitos das mulheres.

Em cena, Débora Falabella interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que passa a questionar suas próprias convicções após enfrentar uma crise pessoal. O espetáculo marca o primeiro solo teatral da atriz e rendeu uma série de premiações nacionais, incluindo o Prêmio Shell, APCA e Bibi Ferreira de Melhor Atriz.

Além da repercussão artística, “Prima Facie” também ganhou destaque pelos debates promovidos após algumas sessões, reunindo nomes do meio jurídico e representantes do Judiciário em discussões sobre violência contra a mulher e representatividade feminina.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla. Também é possível comprar pelo Ingresso Vivo, com valores entre R$ 110 e R$ 280, além de descontos para clientes Vivo Valoriza.

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