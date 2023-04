Idoso cobra dívida de enteado e o ameaça de morte com um facão

Um idoso de 62 anos, foi preso na noite de ontem (5), após ameaçar o enteado de morte com um facão, em uma residência no bairro Joquei Clube, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o motivo da ameaça é por conta de dívidas.

Segundo o boletim de ocorrência registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o idoso foi encontrado em sua residência e relatou aos militares que foi na casa do enteado cobrar ele sobre uma dívida em dinheiro. Com um facão em mãos, ameaçou o rapaz de morte.

Ainda conforme relatado pelo registro policial, o idoso ainda discutiu com a esposa na frente dos policiais. Ele foi conduzido até a delegacia, juntamente com o facão utilizado na ameaça. O enteado também compareceu na Depac para registro da ocorrência.

