Confira a coluna “Conectado”

Páscoa

Tradicional elemento utilizado nas degustações durante a Semana Santa em substituição à carne vermelha, o peixe está em alta nesta temporada, com o crescimento nas vendas. Mas, não é só o peixe. Falou em Páscoa, lembramos de alguns dias de descanso e, apesar de um certo rancor daqueles que insistem em dizer que tudo é caro em Bonito, a cidade continua bombando. Olha os dados anunciados pelo governador Eduardo Riedel: “Turismo como gerador de emprego e renda! Quase 60 mil turistas visitaram Bonito no primeiro bimestre deste ano. O maior número registrado nos últimos oito anos! Além disso, Bonito teve o saldo positivo de empregos gerados entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o que mostra a força do empreendedorismo da região. Vamos continuar investindo em diversas áreas, para fomentar ainda mais o turismo de nosso Estado”.

Bonito

Mas, independente das visitações, hotéis e passeios, tramita, na Assembleia Legislativa (Alems), o Projeto de Decreto Legislativo 13/2023, para reconhecimento de ocorrência do estado de calamidade pública no município. A solicitação da Prefeitura de Bonito ocorreu diante da situação de anormalidade provocada por chuvas intensas, nas diversas regiões da cidade, desde o início de janeiro. A cheia desse ano só não superou a cheia histórica de 1998, mas atingiu altos índices.

As médias pluviométricas, em janeiro e fevereiro, que costumavam ser de 189,5 mm e 140 mm, respectivamente, registraram índices, neste ano, de 234,5 mm em janeiro e 495 mm, no mês de fevereiro. Os dados são da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). No dia 19 de março, foram 78 mm acumulados, trazendo dificuldade de deslocamento nas estradas vicinais, prejudicando o acesso de produtores rurais e dos transportes escolares, devido às erosões e pontes danificadas.

Municípios

Mas não foi somente Bonito atingido pela abundância de água do início deste ano. O governador Eduardo Riedel, mantendo o viés municipalista de seu governo, assinou convênio para ajudar outros municípios de MS em situação semelhante: “Por isso, assinei um convênio que atende 19 municípios em situação de emergência, decretada em decorrência das chuvas intensas dos últimos meses. Com o repasse, cada cidade poderá recompor a infraestrutura das áreas mais afetadas, para que, o quanto antes, a vida de cada cidadã e cidadão seja normalizada”, declarou o governador, diante dos prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas.

China

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram convidados pelo presidente Lula para acompanhar a comitiva presidencial à China. O governo também convidou 28 deputados e sete senadores para a viagem, que começa no dia 11. Lula deve ir a Pequim e Xangai. Seu encontro com Xi Jinping está previsto para ocorrer no dia 14.

Mulher

Já tá valendo… E o presidente Lula sancionou uma lei, publicada no Diário Oficial da União, que prevê o funcionamento ininterrupto das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, inclusive em fins de semana e feriados. O atendimento deve ser realizado em salas reservadas e, de preferência, por agentes femininas. Só no ano passado, o Brasil registrou 1,4 mil feminicídios, equivalentes a uma morte a cada seis horas – número recorde, desde que a legislação sobre esse crime entrou em vigor, em 2015.

Economia

…E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou o tema da reunião que teve com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto: o efeito de possíveis mudanças de meta sobre as expectativas de inflação. Haddad frisou, no entanto, que não há intenção de antecipar a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). Enquanto isso, o ministro tem ouvido opiniões de macroeconomistas, pesquisadores da academia e técnicos do BC para levá-las em consideração, quando o colegiado decidir sobre as metas à frente. O chefe da equipe econômica do governo também ressaltou que acompanha o debate com humildade, não se colocando como “dono da verdade”.

Pix

…Outro assunto discutido entre Haddad e Campos Neto foi a possibilidade de parcelamento de operações feitas no débito com utilização do Pix. Para o titular da Fazenda, o parcelamento de compras com o Pix pode melhorar as condições de crédito, no país.

Crescimento

Novas estimativas do Banco Mundial apontam um crescimento médio de 1,4% na economia da América Latina e do Caribe, em 2023. A taxa está abaixo do esperado e é a mais baixa globalmente, segundo o banco. Entre as razões para a piora na estimativa estão o preço mais baixo das commodities, as taxas de juros mais altas nos países desenvolvidos e a recuperação instável da China. Segundo a instituição, para 2024 e 2025, são esperadas taxas de 2,4%, ainda consideradas muito baixas para “progressos significativos na redução da pobreza”. O PIB do Brasil será pior que a média da região, segundo a expectativa da entidade internacional: crescerá 0,8%, em 2023 e 2%, em 2024. No entanto, o Banco avalia que as economias da região têm se mostrado “relativamente resilientes, diante do aumento do estresse da dívida, da inflação e do aumento da incerteza global”.

Super-ricos

Este ano, os super-ricos brasileiros perderam espaço na lista global de bilionários. Dos 62 integrantes do ranking divulgado no ano passado, apenas 51 continuam tendo mais de US$ 1 bilhão em patrimônio. Vicky Safra e seus filhos tiveram suas fortunas unificadas, o que colocou a família em primeiro lugar, com US$ 16,7 bilhões (R$ 84,8 bilhões). O segundo lugar ficou para Jorge Paulo Lemann, com riqueza de US$ 15,8 bilhões (R$ 80,3 bilhões), seguido por Marcel Herrmann Telles, com US$ 10,6 bilhões (R$ 53,8 bilhões).

Por Bosco Martins.