Motociclista desvia de buracos e morre atropelado por caminhão em rodovia

Um motociclista de 20 anos, morreu na noite de ontem (6), após ser atropelado na MS-386, em Amambai, a 350 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por no km-63, quando o motociclista tentou desviar de buracos na rodovia. Um caminhoneiro que vinha na direção oposta, não conseguiu desviar, atropelando o jovem, que morreu na hora.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local analisando o acidente. O caso foi registrado na delegacia de polícia do município.

