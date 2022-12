Idosa, vítima de violência doméstica, é resgatada pela Polícia Civil

Uma idosa de 71 anos de idade, vítima de violência doméstica, foi resgatada pela Polícia Civil na noite de ontem (26). Ela estava escondida na casa de uma vizinha, para onde fugiu na madrugada, após sofrer várias agressões físicas por parte do companheiro. O homem foi preso em flagrante.

A vítima conseguiu mandar uma mensagem via aplicativo Whatsapp para a filha, que reside na cidade de Adamantina-SP. A filha comunicou o fato à Delegacia da Mulher de Adamantina-SP, que repassou a informação à Delegacia de Brasilândia. Uma equipe policial foi ao local e prendeu o agressor, que portava uma foice.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça e dano qualificado pelo emprego de material inflamável (o suspeito chegou a atear fogo em um sofá, dentro da casa, na noite anterior). A idosa foi ouvida e encaminhada ao hospital, onde foi medicada e permaneceu em observação para realização de exames radiológicos, tendo em vista que havia suspeita de fraturas.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.