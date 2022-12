Atacante dos Santos figura em lista de melhores jogadores sub-20

Marcos Leonardo é incluído em top-25 pela IFFHS, junto com mais um brasileiro

Marcos Leonardo, do Santos, foi o único brasileiro que atua em seu país natal a ser incluído na lista da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) dos melhores jogadores sub-20 do mundo em 2022. Formada por 25 nomes, a publicação será definida pela organização alemã apenas em janeiro.

O jovem de 19 anos brilhou em sua segunda temporada completa entre os profissionais do Peixe. O centroavante terminou 2022 como artilheiro da equipe, com 21 gols marcados e cinco assistências em 57 jogos. Ele participou de quase um quarto dos tentos anotados pelo time ao longo dos últimos doze meses.

Além de Marcos Leonardo Talles Magno é o outro brasileiro que marca presença na seleção. Revelado pelo Vasco, ele joga atualmente pelo New York City, time dos Estados Unidos que pertence ao Grupo City. O atacante de 20 anos jogou 44 partidas, balançou as redes onze vezes e deu sete passes decisivos.

Campeão em 2021, Pedri segue na briga pelo segundo título. O meio-campista é peça- -chave do Barcelona e ainda disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção espanhola. Além dele, vale destacar alguns nomes relevantes do futebol europeu, como Gavi, Jude Bellingham, Josko Guardiola, Eduardo Camavinga e Jamal Musiala.

Santos homenageia Pelé em uniforme

O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Celso Jatene, confirmou que o Santos vai ter uma coroa em cima do escudo da equipe em sua camisa a partir do ano que vem. A entrevista foi dada ao blog Soul Santista. A mudança no uniforme em homenagem ao Rei Pelé está no novo estatuto, aprovado pelo Conselho e pelos sócios do clube.

Em 2019, o meia-atacante Soteldo já tinha prestado uma homenagem. Ele atuou com uma coroa em cima do distintivo do aniversário do Rei, em outubro, até o final daquela temporada.

Agora todos os atletas terão a coroa em suas camisas, com a validação do novo estatuto. “A coroa já vem na camisa de 2023. O Santos vai jogar em 2023 com a coroa no distintivo, as duas estrelas e a coroa em cima do distintivo” Celso Jatene.

Por Gazeta Press

