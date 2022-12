Homem morre após levar tiro acidental de espingarda

Maurício Félix Nantes, de 46 anos, foi encontrado morto em uma estrada próxima ao Assentamento Jiboia, em Sidrolândia, município localizado a 64 km de Campo Grande. Ele foi encontrado com um tiro na região do abdômen, na noite da última segunda-feira (26).

Conforme apuração do jornal Região News, a suspeita é de que Maurício tenha sido vítima de um disparo acidental, de uma espingarda calibre 22, entretanto, a Polícia ainda investiga essa hipótese.

As informações divulgadas até o momento apontam que a vítima seguia de motocicleta em uma estrada na região do Assentamento Jiboia, onde reside.

Ele portava uma espingarda calibre 22 e ao que tudo indica, perdeu o controle da moto e teria provocado acidentalmente um disparo acidental no abdômen – cerca de 5 centímetros do peito. O tiro foi fatal e ele morreu no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia de Campo Grande estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado para ser periciado no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Com informações do jornal Região News

