Idosa responsável pela principal comercialização de cocaína na região de Dourados é presa

Nesta segunda-feira (10) a Polícia Civil, realizou um Mandado de Busca e Apreensão na residência de uma mulher de 62 anos, no Bairro Deoclécio Artuzi, em Dourados, cidade distante 229km de Campo Grande. A idosa é uma das principais comerciantes de cocaína na região.

Investigada há cerca de 6 meses, a mulher é apontada como a responsável por manter um esquema de comércio e distribuída de entorpecentes na região sul da cidade. Durante a busca no imóvel, foram encontrados 6 porções de cocaína com aproximadamente 30g, 2 papelotes separados para venda, e R$ 1.700,00 em espécie.

A idosa foi presa em flagrante e encaminhada para à 2ª Delegacia de Polícia.

