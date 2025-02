Dr. Victor Rocha é escolhido como líder do PSDB na Câmara Municipal de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha foi escolhido como líder do PSDB na Câmara Municipal de Campo Grande, consolidando seu protagonismo dentro do partido e sua forte atuação parlamentar. No segundo mandato como vereador, Dr. Victor Rocha tem se destacado pela defesa da saúde pública de qualidade e pela criação de projetos inovadores como a Casa Rosa e a Casa Azul, voltados para a prevenção e o atendimento especializado da população.

Sua trajetória política demonstra um crescimento expressivo e o reconhecimento do seu trabalho pela sociedade. Na primeira eleição, em 2020, Dr. Victor Rocha recebeu 2.163 votos. Já na eleição de 2024, mais que dobrou sua votação, alcançando 5.355 votos, um aumento de 147%. Esse avanço reflete a confiança da população em seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos campo-grandenses.

“Minha missão sempre foi clara: salvar vidas e defender uma saúde pública de qualidade. Como líder do PSDB na Câmara, seguirei lutando para garantir mais investimentos na saúde, fortalecer a Casa Rosa e a Casa Azul e levar dignidade às pessoas que mais precisam”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Agora, à frente da liderança do PSDB na Casa de Leis, Dr. Victor Rocha terá um papel ainda mais estratégico, buscando alinhamento político para avançar em pautas fundamentais para Campo Grande, sempre com foco no fortalecimento da saúde pública e na melhoria da qualidade de vida da população.