Deputado Chiquinho Brazão sai do presídio para realizar cateterismo em hospital de Campo Grande

O deputado João Francisco Inácio Brazão, o Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), de 62 anos, passou por um procedimento de cateterismo na manhã desta terça-feira (11), no Hospital do Coração, em Campo Grande. O acusado de mandar matar a vereador Marielle Franco em 2018, passou por todo o procedimento no hospital acompanhado de uma forte escolta da Polícia Penal Federal.

A saída de Chiquinho Brazão para fazer o cateterismo foi autorizada no dia 2 de janeiro deste ano, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do Caso Marielle no STF (Supremo Tribunal Federal). Conforme determinação, a defesa deveria informar data, hora e local do exame com até cinco dias de antecedência para que a escolta da Polícia Federal fosse organizada.

No mês de dezembro do ano passado, a defesa pediu que Chiquinho Brazão fosse colocado em prisão domiciliar, mas a Procuradoria-Geral da República discordou.

Brazão está preso no Presídio Federal da Capital Sul-mato-grossense desde março de 2023. A morte da vereadora Marielle Franco, ocorreu no Rio de Janeiro, no mês de março de 2018.

Estado de saúde

Brazão ficou pouco mais de 3 horas no Hospital do Coração, deixando a unidade e retornará para o Presídio Federal, onde está preso enquanto aguarda o andar do processo em que é réu pela morte de Marielle.

Conforme o Ministério da Saúde, o cateterismo é um procedimento “para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração”.

Mais detalhes sobre o estado de saúde do deputado não foram divulgados à impressa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram