Idosa que foi esfaqueada e teve casa incendiada morre em hospital

Juvência Pacheco da Silva de 79 anos morreu na manhã desta terça-feira(23), após ter a casa num hospital em Aquidauana, a 137km de Campo Grande. A idosa teve a casa invadida no útima dia 20 e acabou sendo esfaqueada e a casa incendiada por um casal de vizinhos.

O suspeitos, William Franco dos Reis de 20 anos e a mulher Eliane Martins de Souza de 44 foram presos no mesmo dia, depois da polícia realizar rondas na região. Eles foram identificados pela idosa que informou a polícia quando fizeram o soccorro, ela estava no banheiro da casa na tentativa de se proteger.

Ela teve ferimentos na traqueia, costelas quebradas e outras fraturas.

O ocorrido

Conforme informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h20 para controlar um incêndio em residência. Quando chegaram ao local, o imóvel já estava quase todo destruído pelo fogo.

A mulher foi encontrada no banheiro, único cômodo que ainda não tinha sido atingido pelas chamas. Ela apresentava diversos ferimentos de faca no pescoço, antebraço e ombro direito. Além disso, estava com suspeita de fratura no ombro esquerdo.

Confusa, ela contou que havia sido assaltada e que os bandidos atearam fogo na casa. A idosa foi socorrida até o hospital da região, onde deve passar por cirurgia na manhã deste sábado.

Os militares utilizaram cerca de 4 mil litros d’água para controlar o fogo.

