Motorista sem CNH bate em carro estacionado e capota na Fábio Zahran

Motorista com idade não divulgada capotou o carro que conduzia, na manhã desta terça-feira (23), na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande, após bater na traseira de um carro estacionado.

Conforme apurado, a mulher seguia em um Fiat Argo, quando foi fechada por um motorista em um Fiat Uno. Para evitar colisão, jogou o carro para o lado, mas acabou batendo na traseira de um Peugeot 207 que estava estacionado.

Com o impacto, o veículo em que ela estava acabou capotando, parando com as quatro rodas para o alto. O automóvel atingido na traseira subiu a calçada e bateu em um coqueiro.

Comerciantes que trabalham próximo ajudaram a tirar a condutora do carro que capotou. Ela não sofreu ferimentos. A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e, quando chegou ao local, descobriu que a mulher não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A dona do Peugeot atingido contou que não possui seguro e que havia estacionado o carro no local 30 minutos antes do acidente.

