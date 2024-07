Correio alerta a população para novo golpe do SMS

Criminosos estão enviando mensagens de texto com um link idêntico ao dos Correios, mas que na verdade é de um site falso

Conhecido como ‘Golpe do SMS’, criminosos estão enviando mensagens de texto com um link idêntico ao dos Correios, mas que na verdade é de um site falso, onde são solicitadas informações pessoais e contas bancárias do comprador, para o pagamento de uma taxa de liberação de encomenda.

Este golpe foi divulgado pelas pessoas por meio das redes sociais, no qual alertam outros indivíduos a tomarem cuidado principalmente se realizou uma compra online e está esperando uma encomenda.

A empresa dos Correios se pronunciou no perfil oficial do Instagram e recomendou que os links enviados por essas mensagens não sejam abertos e em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Central de Atendimento pelos números 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades).

