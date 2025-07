Cloridato de Cocaína avaliado em R$10 milhões é apreendido no Jardim Itamaracá

Entorpecente seria levado para o exterior e duas pessoas do grupo criminoso foram presas em flagrante

Na última segunda-feira (30), uma apreensão da polícia resultou em uma carga de 377 kg de cloridrato de cocaína recolhidos no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A droga avaliada em R$ 10 milhões seria enviada por um grupo para o Estado do Paraná e depois seguiria para a Europa com apoio de outros integrantes da organização criminosa. Duas pessoas foram presas na ação da última segunda, além de veículos e aparelhos celulares utilizados pelo grupo serem apreendidos.

Os entorpecentes estavam escondidos em compartimentos ocultos no interior de portas de madeira armazenadas em um depósito. Os envolvidos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações do caso continuam para identificar outros membros da organização e em outros estados da região Centro-Sul do país.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

