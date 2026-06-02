Idosa perde controle de HR-V, atinge Mercedes estacionada e capota no Centro de Campo Grande

Uma idosa de 73 anos ficou envolvida em um acidente na manhã desta terça-feira (2), após perder o controle do veículo que conduzia, colidir contra uma Mercedes estacionada e capotar no cruzamento das ruas Padre João Crippa e 15 de Dezembro, na região central de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a motorista dirigia um Honda HR-V pela Rua Padre João Crippa quando ocorreu o acidente. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento da colisão e do capotamento.

Após o impacto contra o veículo estacionado, o HR-V tombou e ficou com as rodas para cima, exigindo a atuação das equipes de resgate e apoio no local.

Aos socorristas, a motorista relatou não se lembrar do que havia acontecido momentos antes da colisão. Apesar do susto e dos danos materiais, ela foi encontrada consciente, orientada e sem lesões aparentes.

Por precaução, a idosa foi encaminhada para atendimento médico em um hospital particular da Capital. Segundo informações repassadas pela filha da motorista à reportagem, a mulher seguia para a academia no momento do acidente.

Em razão da ocorrência, o trânsito precisou ser parcialmente interditado entre as ruas 15 de Dezembro e 7 de Setembro para que as equipes realizassem o destombamento do veículo e a remoção dos destroços.

Durante o atendimento, também foi identificado vazamento de óleo na pista. Para evitar riscos de novos acidentes, os bombeiros utilizaram terra para conter o material e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região.

As causas que levaram a condutora a perder o controle do veículo deverão ser apuradas.

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