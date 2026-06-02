Dois veículos são apreendidos e totalizam 1.874 quilos de maconha, em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.874 quilos de maconha, nesta segunda-feira (1), em Campo Grande. A droga foi apreendida em dois veículos, localizados na BR-060.

Segunda informações divulgadas, no primeiro, um Fiat/Argo, o condutor tentou fugir da fiscalização, mas foi alcançado e detido após realização do acompanhamento tático. No automóvel foram encontrados 829 quilos de maconha e 31 quilos de skunk.

O motorista disse ter pego a droga em Ponta Porã e que viajaria ate Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

No segundo flagrante, os policiais deram ordem de parada a uma Fiat/Strada, porém o motorista não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o condutor abandonou a picape e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado.

Na Fiat/Strada foram apreendidos 1.014 quilos de maconha. A droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.

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