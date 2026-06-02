Ação apreende 3,5 toneladas de maconha escondidas em caminhão na BR-376

A Polícia Civil apreendeu 3.580 quilos de maconha durante uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada nesta segunda-feira (1º). O caso aconteceu no município de Ivinhema, cidade distante 289 quilômetros de Campo Grande. A droga estava escondida em um caminhão.

Conforme apurado, a equipe policial recebeu uma denúncia informando que um caminhão com placas de origem paraguaia estava estacionado às margens da BR-376 em atitude suspeita. Diante das informações, os investigadores realizaram diligências e localizaram o veículo e passaram a monitorar a movimentação.

Durante a abordagem, os policiais identificaram inconsistências na estrutura da carroceria, levantando a suspeita de que o caminhão pudesse estar sendo utilizado para o transporte de entorpecentes em compartimentos ocultos. No deslocamento até a Delegacia de Polícia Civil, o motorista tentou fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe.

Já na unidade policial, após fiscalização minuciosa, os investigadores localizaram um fundo falso na carroceria do veículo, onde estavam escondidos 3.580 quilos de maconha. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

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