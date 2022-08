Idosa morre após ser esfaqueada por vizinho

Ivonete Bartolomeu, de 64 anos, foi morta na manhã de hoje (18) por um vizinho, 25, em sua própria residência. O caso ocorreu em Sidrolândia, distante a 70 quilômetros de Campo Grande. O marido da vítima,62, também foi alvo do suspeito.

Segundo informações, o casal estava na residência quando o vizinho foi até o local e começou uma discussão. Em determinado momento, o rapaz sacou uma faca e atingiu a idosa na altura do peito, em seguida, atacou o idoso no braço e no pescoço.

Conforme o Sidrolândia News, o suspeito fugiu do local, mas acabou procurando a Polícia Militar para confessar o crime. A idosa não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, já o marido dela foi encaminhado ao posto de saúde para atendimento médico.

Leia Mais: Suspeito de abusar de enteada e mais duas crianças é preso

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.