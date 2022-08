Viajando com criança que seria adotada no MT, mulher é presa na Capital

Uma mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante na tarde de ontem (17), em Campo Grande, na BR-163, por tráfico de pessoas. Ela levava um menino, de 7 anos, para ser adotado por seu irmão em Mato Grosso.

Segundo informações, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), abordou o ônibus em que a mulher viajava e constatou que ela não tinha parentesco com o menino. Ao ser questionada sobre um documento que comprovasse legalidade da viagem do menino, ela entregou uma procuração feita pela mãe do menino, que autorizava a viagem interestadual.

No entanto, no documento constava que a autorização tinha que ser dada pela Vara da Infância e Juventude, que a mulher não possuía. Também foi constatado que não havia processo de adoção em nome do menino.

O Conselho Tutelar foi acionado e a suspeita foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. A mulher alegou que não sabia que a adoção pelos meios não tradicionais era crime.

Ela também relatou que soube que a mãe do menino queria colocá-lo para adoção, então contou para o irmão, que demonstrou interesse em adotar a criança.

O caso foi registrado como tráfico de pessoas com a finalidade de adoção ilegal. A mulher ficou presa em flagrante.

