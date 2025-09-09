Idosa morre após cair de ponte enquanto pedalava em Cassilândia

Um passeio de bicicleta terminou em tragédia na manhã de segunda-feira (8), em Cassilândia, município localizado a 430 quilômetros de Campo Grande. A idosa Creusnita Gomes da Mata e Rosa, de 61 anos, morreu após cair de uma ponte e se chocar contra pedras em um curso d’água.

De acordo com informações preliminares, Creusnita pedalava na região conhecida como “Trilha do Gordinho”, acompanhada do ex-marido. Eles seguiam em sentido contrário ao trajeto habitual quando, ao se aproximarem de uma ponte situada em uma descida íngreme, a vítima perdeu o controle da bicicleta e não conseguiu frear.

A idosa caiu da ponte e bateu violentamente contra as pedras. Uma terceira pessoa que passava pelo local acionou o serviço de ambulância. Creusnita foi socorrida e levada à Santa Casa de Cassilândia, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitada a transferência para outra unidade de saúde.

Durante o transporte, no entanto, a ciclista não resistiu e morreu dentro da ambulância.

