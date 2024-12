Idosa enfrenta bandidos e reage a assalto na zona rural de Terenos

Uma idosa de 67 anos viveu momentos de terror na tarde de segunda-feira (30), na zona rural de Terenos, município localizado a 31 quilômetros de Campo Grande. Dois criminosos encapuzados invadiram a chácara onde a mulher reside, anunciaram um assalto e submeteram a vítima a ameaças e violência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa estava na varanda da casa, utilizando a pia, quando percebeu a presença dos assaltantes no terreno. A dupla a derrubou no chão e anunciou o roubo, cobrindo sua boca e sua cabeça com um pano. Armados, os bandidos ameaçaram a mulher de morte enquanto exigiam informações sobre armas e dinheiro.

Os criminosos colocaram a idosa de joelhos, mas permitiram que ela se sentasse após ela relatar dores. Durante o ataque, os homens vasculharam a casa em busca de bens de valor. A vítima, no entanto, decidiu reagir. Quando os assaltantes tentaram trancá-la no banheiro, a idosa conseguiu apertar os testículos de um dos homens e morder a mão do outro, forçando-os a fugir.

Antes de deixar o local, os criminosos trancaram a mulher dentro da casa e levaram celulares, motosserras e outros objetos. A Polícia Militar foi acionada e, devido aos ferimentos sofridos durante o ocorrido, a vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde na região.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como roubo majorado. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. As autoridades continuam investigando o crime e buscando pistas que possam levar à prisão dos envolvidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais