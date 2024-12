Falha elétrica em ônibus de turismo provoca acidente com carreta na MS-040

Um ônibus de turismo apresentou falha elétrica e se envolveu em um acidente com uma carreta na rodovia estadual MS-040, no km-27, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, na noite dessa segunda-feira (30). O incidente aconteceu por volta das 19h, segundo informações preliminares da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Assim que a falha foi identificada, os passageiros foram retirados do ônibus para evitar riscos maiores. Minutos depois, um caminhão que trafegava no sentido contrário perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira do ônibus, causando grande susto entre os envolvidos.

Alguns passageiros, abalados, precisaram de atendimento médico no local. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar socorro e colaborar no controle do trânsito, junto à equipe da PMR. Por volta das 20h, a empresa de turismo providenciou um segundo ônibus para transportar os turistas até Campo Grande.

Os veículos envolvidos no acidente permaneceram na pista até o fechamento desta edição, causando congestionamento e necessitando do sistema de trafego pare e siga. A PMR segue monitorando o local para garantir a segurança dos motoristas e passageiros.

As autoridades ainda investigam as causas da falha elétrica no ônibus e as circunstâncias que levaram o caminhão a perder o controle.

