Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, as estrelas garantem que você terá habilidade para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Os relacionamentos ganham destaque e será preciso agir em equipe ou parceria para aumentar suas chances de sucesso. À noite, a aproximação com pessoas que são importantes em sua vida, especialmente com os amigos, tem tudo para animar as coisas e trazer momentos divertidos. Aproveite para matar a saudade de todo mundo que andava meio afastado. A sintonia com o mozão fica mais evidente e vocês podem cimentar de vez o relacionamento. Clima de romantismo ajuda a conquista, mas são os amigos que podem ter um papel decisivo nessa história.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender dos astros, vai sobrar disposição para mergulhar no trabalho e botar ordem em tudo o que surgir pela frente. Você também vai encarar as coisas com mais responsabilidade e pode finalizar alguns serviços mais complexos ou pesados que vinha empurrando com a barriga. Por mais chato que seja, tente dar conta de tudo da melhor maneira possível. A boa notícia é que esse esforço todo está sendo notado e pode abrir caminho para uma promoção ou aumento mais tarde. Cuidados com a saúde vão se refletir na aparência e há chance de colecionar elogios – a paquera é que vai sair ganhando! A rotina vai dar as caras no romance, mas não deixe que isso vire um problema.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua segue ressaltando seu lado comunicativo e animado, o que vai se refletir no seu rendimento no serviço. Parcerias ou trabalho em equipe estão protegidos e nada será capaz de ficar no seu caminho para o sucesso. Cabe a você tirar o melhor dessa energia e descobrir como direcioná-la para projetos práticos. Planos para uma viagem de lazer contam com vibes maravigolds, mesmo que seja apenas para iniciar os preparativos por enquanto. Há sinal de altas doses de romantismo com o mozão, além de muito carinho e companheirismo. Tá na pista? Você tem tudo para brilhar na conquista também. Não se surpreenda se um novo amor cair de paraquedas no seu caminho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Nesta terça, assuntos domésticos prometem ocupar a maior parte da sua atenção. Aproveite essa vibe pra botar ordem na casa, livrar-se da bagunça e de tudo o que está atulhando o seu canto. Também será preciso direcionar parte dessa energia pra cuidar do serviço, especialmente se trabalha com produtos e serviços para a casa ou em home office. Seu jeito prático também ganha destaque e você vai encontrar soluções razoáveis para os problemas do dia a dia. Só tenha cautela com o ciúme, que também fica mais evidente. A boa notícia é que a paixão rola solta à noite e dá para fazer as pazes com o mozão na cama! Se está só, lembranças de um amor antigo podem atrapalhar uma nova conquista.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje, você pode tirar proveito da sua habilidade de comunicação no trabalho. Aproveite as boas energias para expandir contatos, conquistar novos clientes, convencer as pessoas com mais facilidade e brilhar nas redes sociais. Com tanta coisa acontecendo, faça um esforço pra direcionar o seu foco para o trabalho primeiro – deixe a diversão para depois do expediente, meu cristalzinho. A vida social também promete novidades e a solidão deve passar bem longe. Se o seu coração está vago, abuse do seu charme e dê uma chance a um contatinho que conheceu online. Já tem um mozão pra chamar de seu? Nesse caso, declaração de amor e muito romantismo animam a vida a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua brilha em sua Casa da Fortuna hoje e envia as melhores energias para você ganhar dinheiro, Virgem. Claro que essa grana não vai cair do céu, mas seus esforços e sua dedicação têm tudo para dar frutos agora. Por isso, deixe as distrações de lado e mantenha o foco no que for mais produtivo no serviço. Depois do trabalho, que tal reservar um tempinho para organizar as contas de casa? Colocar o orçamento no papel e planejar os gastos do próximo mês ajuda a economizar. Se anda de olho em alguém, pode se incomodar com o avanço lento dessa história. Por outro lado, a possessividade dá as caras no romance e você precisa controlar melhor seu lado ciumento.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia tem tudo para começar animado, mas tente focar no serviço e evite se envolver em mil projetos ao mesmo tempo. A diplomacia e a sua habilidade para lidar com pessoas serão a chave para o sucesso, por isso, faça contatos novos, amplie sua base de clientes, troque ideias com os colegas, ouça pessoas com opiniões interessantes… Mas é a noite que vai contar com as melhores vibes dos astros, bebê! Tudo indica que vai contar com a sorte, desde um sorteio até na conquista. Tá de olho em alguém? Jogue seu charme e use qualquer pretexto para se aproximar. Comunicação e altas doses de romantismo prometem deixar o mozão aos seus pés. Credo, que delícia!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No trabalho, o jeito é apelar para sua intuição, que segue bombando, para identificar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho ao longo do dia. Pode até se sair melhor do que estava esperando, principalmente se puder ficar em um ambiente tranquilo e se não tiver que interagir com muita gente. Faça sua parte, mas conte com o apoio da família para o que precisar. Há chance de se interessar por assuntos do passado e até de resolver um mistério antigo envolvendo parentes. Se anda sonhando com um cobertor de orelha, pode dar uma nova chance a alguém que já conhecia. No romance, as estrelas também prometem excelentes energias.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa cheio de sonhos e expectativas. Aproveite pra estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém, exercitar sua solidariedade ou correr atrás de um projeto novo. Com tanta coisa acontecendo, pode ser um desafio manter o foco em um assunto de cada vez, mas tente não se distrair com tanta facilidade. Confie em seu potencial e não deixe ninguém te desanimar! Há sinal de novidades e muitas emoções na paquera. À noite, pode conhecer um novo crush nas redes sociais ou através dos amigos. O romance também segue protegido e pode descobrir mais coisas em comum com o mozão. Programa com a turma também anima a vida a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Vale a pena caprichar na produção se quiser melhorar a imagem que passa aos outros. Mas também será preciso botar as mãos na massa se quiser impressionar a chefia. Algumas compras podem cair bem à noite, ainda mais se está a fim de se cuidar melhor. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Anote tudo e coloque em prática o mais rápido possível. Também é um bom momento para planejar o orçamento e organizar as contas, já que verá as finanças de maneira mais realista. O romance ganha seriedade à noite, mas você pode aproveitar para conversar sobre as finanças do casal com o mozão. Pode faltar pique para investir em um flerte sem compromisso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai contar com ótimas ideias e muito pique nesta terça, mas precisa de disciplina para direcionar tudo para a vida profissional, tá? A tentação de ficar nas redes sociais ou sonhar acordada pode surgir, mas não perca o foco se anda sonhando há tempos com uma oportunidade de promoção ou até uma nova vaga. Você vai chegar mais longe se investir em conhecimento, mesmo que seja um curso rápido na internet – existe muita coisa boa e gratuita por aí, é só pesquisar. As estrelas avisam que pode ter boas novas na conquista, seja através das mídias sociais ou com alguém de fora. Um astral mais leve e bem-humorado aquece seu coração e anima o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta terça, a Lua anuncia que o astral será perfeito para mudanças profundas. Mas, apesar das coisas ficarem um pouco tumultuadas em alguns momentos, saiba que, no final, tudo vai correr da melhor maneira para os seus interesses. Nem sempre o processo é tranquilo, mas vale a pena quando você segue para uma fase mais positiva, não é? Aproveite para meditar, exercitar seu lado mais espiritualizado e aprender sobre misticismo, por exemplo. Tá na pista? Seu lado sensual se destaca e ninguém será capaz de resistir aos seus encantos, mas pode entrar num lance proibido. Você vai viver as emoções intensamente e pode se preparar para fortes emoções na cama. Credo, que delícia!

Confia as previsões para o seu signo dos outros dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.