Durante perseguição policial, homem atira contra própria cabeça

Um jovem, ainda não identificado, morreu após atirar contra a própria cabeça durante uma perseguição policial na noite dessa segunda-feira (29), na Vila Moreninha, em Campo Grande.

A Polícia havia recebido um chamado de homicídio, às 23hrs de ontem. Uma equipe se deslocou para o local, na Rua Rubiáceas. Quando chegaram, havia um indivíduo ferido a tiros. Ele disse que foi vítima de uma tentativa de homicídio por dois desconhecidos.

Enquanto o rapaz era atendido e levado para a UPA (Unidade de pronto atendimento), a equipe policial passou em frente ao Parque Jaques da Luz. Eles avistaram dois indivíduos que fugiram ao ver a viatura. A atitude levantou suspeitas dos policiais, que iniciaram uma perseguição aos suspeitos. Em determinado momento, a poucas quadras dali, o homem se suicidou.

Ele foi socorrido pela viatura avançada do Corpo de Bombeiros Militar, intubado ainda no local e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como suicídio e tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

