Idosa é presa por manter máquina caça-níquel em bar no Guanandi

Idosa de 74 anos foi presa, na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Guanandi, em Campo Grande, após ser flagrada com duas máquinas caça-níqueis em um bar.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam denúncia anônima de que o local funcionava como casa de jogos de azar.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram duas máquinas ligadas, mas ninguém jogando. A proprietária do estabelecimento apareceu e disse que há dois meses uma pessoa apareceu no bar deixando as máquinas e que aparece uma vez por semana para recolher os ganhos.

Além disso, no local foram recolhidos três tickets impressos do jogo do bicho. A mulher foi detida e levada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como jogo de azar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram