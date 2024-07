Casal de vizinhos é encontrado e preso por tentar matar e atear fogo em casa de idosa

Uma mulher de 44 anos e o marido, um homem de 20 anos foram presos acusados de tentar matar uma idosa esfaqueada e atear fogo na residência em que a mesma morava. O crime aconteceu próximo a um galpão de reciclagem , na cidade de Aquidauana, a 149km de Campo Grande.

De acordo com informações do jornal a princesinha news, os acusados foram enconrados num imóvel abadonado, do lado da casa da idosa. O homem segundo moradores é envolvido em vários crimes com passagens pela polícia. A vítima teria conseguido escapar se fingindo de morta.

O ocorrido

Conforme informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h20 para controlar um incêndio em residência. Quando chegaram ao local, o imóvel já estava quase todo destruído pelo fogo.

A mulher foi encontrada no banheiro, único cômodo que ainda não tinha sido atingido pelas chamas. Ela apresentava diversos ferimentos de faca no pescoço, antebraço e ombro direito. Além disso, estava com suspeita de fratura no ombro esquerdo.

Confusa, ela contou que havia sido assaltada e que os bandidos atearam fogo na casa. A idosa foi socorrida até o hospital da região, onde deve passar por cirurgia na manhã deste sábado.

Os militares utilizaram cerca de 4 mil litros d’água para controlar o fogo.

