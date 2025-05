Prefeita Adriane Lopes lidera ação emergencial nas ruas durante frente fria e reforça rede de proteção social em Campo Grande

Com temperaturas em queda e sensação térmica próxima de 3,7ºC na noite dessa quarta-feira (28) em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes enfrentou o frio para acompanhar de perto o início do “Inverno Acolhedor”, ação emergencial coordenada pela Prefeitura, para proteger a população em situação de rua.

Adriane esteve ontem à noite junto com a vice-prefeita Camilla Nascimento no Parque Ayrton Senna, na região do Aero Rancho, um dos pontos de apoio montados para oferecer abrigo, alimentação, roupas e atendimento social. Ao lado das equipes da SAS (Secretaria de Assistência Social) e da Defesa Civil, Adriane demonstrou, mais uma vez, que sua gestão não mede esforços para estar presente onde a população mais precisa, especialmente em momentos de vulnerabilidade.

“Cada vida importa. Estamos mobilizando todas as frentes da administração para garantir que ninguém enfrente o frio sozinho em Campo Grande. O ‘Inverno Acolhedor’ representa mais do que abrigo — é um gesto de cuidado, respeito e dignidade com quem mais precisa”, afirmou a prefeita.

A ação, determinada por Adriane Lopes, prevê a intensificação de rondas sociais, ampliação da capacidade dos pontos de acolhimento e atuação integrada com a Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU.

“É nosso dever estar presentes, especialmente nos momentos mais difíceis, oferecendo suporte humanizado e uma rede de proteção que salva vidas”, completou Adriane.

Durante a ação, a prefeita também conversou com pessoas acolhidas e reforçou a importância da atuação integrada das secretarias para ampliar o alcance das políticas sociais. A ação emergencial seguirá pelos próximos dias, com prioridade para a proteção da vida e a garantia da dignidade.

A ação determinada pela prefeita Adriane Lopes garantiu o acolhimento de 54 pessoas em situação de rua durante a primeira noite da Operação Inverno no Parque Ayrton Senna. Entre os acolhidos estavam 43 homens, 11 mulheres e um migrante, todos recebidos com estrutura completa que incluiu colchões, cobertores, alimentação, atendimento de saúde e acompanhamento social. Enquanto isso, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) mantiveram o trabalho nas ruas, realizando 32 abordagens, com seis encaminhamentos para unidades de acolhimento e entrega de cobertores a pessoas localizadas em situação de vulnerabilidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram