Frio intenso atinge Mato Grosso do Sul e Campo Grande registra menor temperatura do ano

A madrugada desta quinta-feira (29) foi marcada por temperaturas geladas em Mato Grosso do Sul, com registros de frio intenso em praticamente todas as regiões do estado. Iguatemi, no extremo sul, foi o município com a menor temperatura, marcando 3,7°C, acompanhada de uma sensação térmica negativa de -0,6°C.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), cidades da região sul enfrentaram temperaturas entre 3°C e 5°C, reflexo de uma massa de ar frio e seco que avança pelo Estado. Campo Grande, a capital, também sentiu os efeitos da frente fria e teve a menor temperatura do ano até agora, com os termômetros marcando 6,6°C e sensação térmica de 3,7°C às 5h da manhã.

A máxima prevista para esta quinta-feira na capital não deve ultrapassar os 16°C, mantendo o clima ameno ao longo do dia. Além do frio, o tempo seco chama atenção: o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que a condição é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, responsável por inibir a formação de nuvens e favorecer um clima seco.

Os ventos do quadrante sul, com velocidade entre 30 km/h e 50 km/h, também colaboram para a sensação de frio. Em algumas regiões, rajadas podem ultrapassar os 50 km/h, segundo os meteorologistas.

Temperaturas registradas em MS nesta quinta-feira:

– Iguatemi: 3,7°C

– Amambai: 4,1°C

– Aral Moreira: 4,1°C

– Ponta Porã: 4,3°C

– Maracaju: 4,7°C

– Itaporã: 4,8°C

– Laguna Carapã: 4,9°C

– Dourados: 4,9°C

– Nova Alvorada do Sul: 5,0°C

– Bonito: 5,1°C

– Caarapó: 5,3°C

– Sete Quedas: 5,4°C

– Nova Andradina: 5,9°C

– Rio Brilhante: 6,0°C

– Bandeirantes: 6,2°C

– Porto Murtinho: 6,5°C

– Campo Grande: 6,6°C

A previsão é de que o frio continue nos próximos dias, especialmente nas regiões sul e sudoeste do Estado. Autoridades recomendam atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, além de cuidados com a saúde devido à baixa umidade do ar.

