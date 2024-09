Idosa é baleada pelo marido durante discussão

Na noite de ontem (26), uma idosa, de 60 anos, foi baleada pelo marido, de 54 anos, durante discussão dentro do carro que estavam.

O marido levou a esposa até a Santa Casa e afirmou que ambos tinham discutido e durante esta discussão, a idosa teria tirado nela mesma na região da barriga.

Na investigação policial, as evidências apontaram que o marido teria sido o autor do disparo após encontrarem um travesseiro que possivelmente foi usado para abafar o som do tiro, e a arma do crime, próximo ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O homem segue foragido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram