Em Campo Grande mulher é estuprada por amigo após pegar carona

Na madrugada de ontem (26), uma mulher, de 20 anos, foi estuprada em um terreno baldio localizado na região do Anhanduzinho, em Campo Grande, após pegar carona com um amigo, de 24 anos.

Segundo informações, a mulher aceitou sair com o rapaz para beberem e assistirem uma partida de futebol em um bar, após ele retornar para a Capital. Os dois já se conheciam há algum tempo, mas o homem não morava na cidade.

No bar, o rapaz começou a deixar a mulher constrangida com comentários homofóbicos, após ela dizer que era lésbica.

Ela pediu para que ele parasse ameaçando ir embora.

Depois de assistirem a partida de futebol, os dois foram para uma tabacaria no Bairro Jardim Leblon, onde permaneceram até às 2h30 da manhã.

Como já estava tarde a mulher aceitou a carona do “amigo”, mas no meio do caminho, ele parou a moto próximo a um terreno baldio, tapou a boca dela e arrastou para dentro do mato onde realizou o abuso.

Desesperada a mulher lembrou que tinha um spray de pimenta dentro da bolsa, lançou o líquido no rosto do homem e conseguiu pedir ajuda para um carro que passava no local. Porém, o motorista não parou o veículo para prestar ajuda

Ameaçada pelo homem, a vítima subiu novamente na moto para ir embora, mas ao passar em frente a um local de maior movimento, pulou da garupa e pediu ajuda a um grupo de pessoas que acionaram a Polícia Militar.

A mulher foi encaminhada para Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

Na manhã de hoje (27), os policiais foram até o terreno baldio onde o crime aconteceu e encontraram o spray de pimenta que a mulher utilizou para defesa pessoal.

Os agentes também conseguiram localizar a moto e o celular do estuprador, que segue foragido.

