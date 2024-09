Homem é baleado após discutir com vizinho por conta do “tom da voz” no Noroeste

Homem com idade não confirmada foi baleado, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, após discutir com o vizinho por causa do tom da voz.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima estava em casa, quando o homem que mora na casa ao lado o repreendeu por conta do tom da voz. Ambos começaram a discutir e outros dois homens, amigos do vizinho, apareceram e começaram a agredir o rapaz.

Durante a confusão, um dos envolvidos sacou o revólver e atirou na vítima, que foi atingida na região do ombro. O baleado correu pelas ruas do bairro até encontrar uma funcionária da UBSF Jardim Noroeste, que estava levando o neto à escola.

Ela levou o rapaz até a unidade de saúde, onde um técnico de enfermagem prestou os primeiros socorros e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Devido uma suspeita de fratura, a vítima foi encaminhada para Santa Casa.

A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) esteve no local e conversou com homem, que afirmou não ter desavença anterior com o vizinho e nunca ter visto os amigos dele.

Além disso, afirmou que para evitar brigas futuras, não prestará queixa a respeito do ocorrido. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

