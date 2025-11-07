Idosa de 89 anos morre após engasgar com pedaço de carne na Capital

Vítima chegou a ser reanimada pelo Samu e levada ao hospital, mas não resistiu

Uma idosa de 89 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (7) em Campo Grande após se engasgar com um pedaço de carne dentro de casa, no bairro Amambaí. De acordo com o registro policial, o filho da vítima informou que os dois moravam juntos e que ela passou mal durante a refeição.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente. Quando a equipe chegou, a idosa já estava em parada cardiorrespiratória. Após oito ciclos de reanimação, os socorristas conseguiram restabelecer os batimentos cardíacos e a encaminharam ao Hospital Militar da Capital.

No hospital, ela voltou a sofrer duas novas paradas cardíacas. A primeira ocorreu por volta das 3h, quando os médicos conseguiram reverter o quadro. Cerca de 50 minutos depois, no entanto, a paciente sofreu uma terceira parada e não resistiu, tendo o óbito constatado às 4h04.

O caso foi registrado na Depac Cepol como morte decorrente de fato atípico.

