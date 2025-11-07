Mulher é presa em Água Clara ao tentar esconder drogas na fralda do filho bebê

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira (6) em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande, após tentar esconder porções de cocaína na fralda do filho bebê. A suspeita assumiu a venda de drogas após a prisão do marido, que também cumpre pena por tráfico.

A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Civil, após um homem de 30 anos ser abordado e confessar ter comprado um pino de cocaína de uma mulher, indicando aos agentes quem seria a fornecedora.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço apontado e encontraram diversas porções de cocaína, além de balança de precisão, recortes de sacolas plásticas e dinheiro, materiais típicos do preparo e comercialização da droga.

Ao perceber a chegada da equipe, a mulher tentou esconder parte do entorpecente na fralda do filho, na tentativa de enganar os policiais e evitar a prisão. A tentativa, porém, foi descoberta durante a revista.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi autuada por tráfico de drogas. A polícia também deve investigar a relação entre o crime e o marido da mulher, que atualmente está preso em uma unidade penitenciária de Campo Grande.