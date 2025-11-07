Caixa anuncia concurso público com 184 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta sexta-feira (7), o edital de um novo concurso público voltado para profissionais de nível superior. A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio, e as provas estão programadas para o dia 1º de fevereiro de 2026.

Serão ofertadas 184 vagas distribuídas entre seis cargos, com destaque para o posto de engenheiro civil, que concentra a maior parte das oportunidades. Também há vagas para arquitetos e médicos do trabalho, com remunerações iniciais que variam de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00.

Além do salário, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios, incluindo assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

A carga horária será diferente conforme o cargo. Engenheiros e arquitetos cumprirão 40 horas semanais (8 horas por dia), enquanto médicos do trabalho terão jornada de 30 horas semanais (6 horas diárias).

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, permitindo que candidatos com pós-graduação ou experiência na área obtenham pontuação adicional.

Como parte das políticas de inclusão, o concurso reservará 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

As inscrições deverão ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio, e mais detalhes estarão disponíveis na seção “Trabalhe na Caixa”, no portal oficial do banco.

Com vagas em áreas estratégicas e exigência de formação específica, o concurso promete ser bastante concorrido. Especialistas recomendam que os interessados iniciem a preparação o quanto antes.

Cronograma do concurso da Caixa 2025/2026

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Resultado final: 26/05/2026