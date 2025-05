Idosa de 81 anos é resgatada após ser encontrada trancada e sem comida em residência de Campo Grande

Uma idosa de 81 anos foi resgatada no fim da tarde de ontem (7), após ser encontrada trancada sozinha e sem acesso a alimentação em sua residência, localizada na Rua Litorânea, no Jardim Bonança, em Campo Grande. A Polícia Militar (PM) precisou arrombar o portão da casa para acessar o imóvel e socorrer a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após denúncia de abandono de incapaz. No local, os policiais constataram que, embora as luzes da casa estivessem acesas, ninguém respondia aos chamados. Diante da suspeita de que a moradora estivesse em situação de risco, a equipe arrombou o cadeado do portão para entrar no imóvel.

Dentro da casa, os militares encontraram a idosa sozinha e visivelmente fragilizada. Ela relatou que não possuía as chaves do portão e que estava sem se alimentar. Durante a vistoria, os policiais constataram que não havia nenhum tipo de alimento na residência.

Segundo vizinhos, a situação era recorrente. Uma moradora contou à PM que a idosa frequentemente fica sozinha e trancada, e que, por diversas vezes, tentaram contato com a filha da senhora, responsável pelo cuidado, mas foram ignorados ou tratados com grosseria. Outros moradores também confirmaram os relatos.

A filha da idosa foi contatada pelos policiais, mas se recusou a ir ao local, dizendo estar “cansada da situação”. Ela afirmou que a neta da vítima havia visitado a residência anteriormente.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A neta da idosa compareceu como testemunha e alegou que os cuidados com a avó são feitos de forma revezada entre ela, a irmã e a mãe. Segundo a jovem, em dias em que nenhum familiar pode ir até o local, as refeições são entregues por um restaurante da Rua Albert Sabin, no Bairro Taveirópolis.

Apesar das justificativas, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar eventual crime de abandono de incapaz. A idosa foi entregue à guarda da neta e deve passar por acompanhamento.

