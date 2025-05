Foragido é preso em Dourados e confessa furto de duas motonetas em Fátima do Sul

A captura aconteceu após a Guarda receber uma denúncia informando que o foragido estaria escondido em uma residência localizada na Rua José Stroppa, no bairro Jardim Itália. Ao chegarem ao local para averiguar a informação, os agentes avistaram um homem pilotando uma motoneta Kenton Blitz branca, que ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

A perseguição se estendeu por diversas ruas até o cruzamento entre a Audelino Garcia Camargo e a Adelina Rigote, onde o suspeito abandonou o veículo ainda em movimento e tentou escapar a pé, pulando muros e invadindo quintais. Com o apoio de outras viaturas, a Guarda conseguiu cercar e prender o suspeito.

Durante a abordagem, Patriki admitiu ter furtado a motoneta em Fátima do Sul e alegou que fugiu por estar foragido do sistema prisional. Ele foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Fátima do Sul comunicaram à Guarda sobre um segundo furto de motoneta ocorrido na manhã do mesmo dia. Confrontado com a nova informação, Patriki também confessou a autoria do segundo crime e revelou que havia abandonado uma Kenton Blitz vermelha em um matagal próximo a margens da rodovia que liga Fátima do Sul a Dourados. O veículo foi posteriormente recuperado pela polícia.

O jovem agora responderá pelos crimes de dois furtos qualificados, desobediência e evasão do sistema prisional.