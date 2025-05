Polícia apura ligação entre homicídio em Paranhos e tráfico de drogas interestadual

A Delegacia de Polícia de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, instaurou um inquérito para investigar a morte de Kelvin Andryus Alves da Silva, natural do Espírito Santo, ocorrida no último dia 22 de abril. As investigações preliminares apontam que o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Durante as diligências realizadas após o homicídio, a equipe policial encontrou com a vítima um comprovante de envio de uma encomenda para o Espírito Santo. A remessa, registrada seis dias antes da morte de Kelvin, tinha peso declarado de 18 quilos.

Com base nisso, a Polícia Civil passou a monitorar o pacote e compartilhou informações de rastreamento com o DENARC (Departamento Especializado em Narcóticos) da Polícia Civil do Espírito Santo. O departamento já realizava uma operação no bairro Itacibá, em Cariacica, região metropolitana da Grande Vitória, com foco no combate ao tráfico de drogas.

A partir das informações repassadas, a Policia Civil conduziu diligências para localizar o destinatário e o conteúdo da encomenda. A ação teve desfecho positivo em uma agência dos Correios, onde foram encontradas substâncias entorpecentes escondidas entre erva-mate.

No interior da embalagem, os policiais apreenderam 20 pacotes a vácuo contendo haxixe (totalizando aproximadamente 2 kg) e 20 tabletes de maconha (cerca de 7 kg).

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede de tráfico interestadual de drogas, bem como localizar e prender o destinatário da encomenda interceptada.

Com Informações da Policia Civil

