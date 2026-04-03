Idosa de 73 anos morre após ser atropelada na Av. Cônsul Assaf Trad

Uma idosa, identificada como Fátima Biondo Bozza, de 73 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta quinta-feira (2), na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do bairro Nova Bahia, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a idosa havia acabado de sair de uma loja de utilidades e atravessava a via para ir até um ponto de ônibus, no outro lado da avenida, quando foi atingida por uma motocicleta Honda CG Titan, que seguia no sentido bairro/centro.

O impacto foi grande. Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O caso será investigado pelas autoridades competentes.