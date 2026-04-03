Inspirados por São Carlo Acutis, católicos formam grupo de influenciadores religiosos

Escola de comunicação para redes sociais leva nome do santo que fez primeiro milagre em Campo Grande

Em tempos de internet e da comunicação sem fronteiras, fiéis da Igreja Católica de Campo Grande marcam o pioneirismo ao lançar de forma oficial e com o reconhecido da CNBB (Conferência Nacional do Bispos do Brasil) o MIC (Movimento de Influenciadores Católicos), a fim de organizar os influencers religiosos que usam as redes sociais como uma ponte para guiar pessoas pelo caminho da fé e religiosidade, movimento diretamente inspirado por São Carlo Acutis, o Santo da Internet. O nome do santo também batiza a Escola Arquidiocesana de Comunicação, criada para oferecer formação para os influenciadores.

Ministro da Eucaristia e da Palavra, Fábio Krauss foi um dos primeiros, em Campo Grande, a usar a força das redes para criar uma ponte entre internautas e o mundo religioso, inclusive encorajando outras pessoas a fazerem e expandir o movimento. Atualmente, estão oficializados no grupo 140 influenciadores, não apenas de Campo Grande, mas também de países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália e Paraguai, que colocaram suas redes sociais à serviço da Igreja. No caso de Krauss, o perfil denominado Caminhos da Fé Católica reúne mais de 670 mil seguidores, que buscam neste espaço reflexões sobre fé e religiosidade.

Com criação católica, Krauss detalha que suas redes sociais já eram usadas para evangelizar, mas tiveram uma guinada a partir do anúncio de canonização do então beato Carlo Acutis, em abril de 2025. De acordo com ele, a equipe da Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Capela do Milagre, solicitou ajuda do influencer para divulgar as festividades deste marco, que aconteceu apenas em setembro daquele ano. Então, a partir do exemplo do Santo Milenium, outros perfis começaram a divulgar a fé católica.

“Com essa formalização, temos o reconhecimento da nossa Arquidiocese e autorização da CNBB, porque antes o trabalho era feito de forma independente, mas sempre alinhado à Igreja. Agora, temos a direção da Arquidiocese, embora o grupo tenha sido pensado a partir do momento que soubemos que teríamos a canonização do Carlo Acutis”,, explicou.

Para ingressar no grupo é preciso preencher um cadastro prévio e ter uma vivência ativa dentro da Igreja, assumindo funções de responsabilidade, a fim de que os ensinamentos das redes sociais sejam embasados na vivência do influencer na vida cotidiana.

“Na nossa opinião, ela não pode viver para ser um influenciador católico, mas viver só nas redes, ela precisa ter alguma atividade dentro da igreja para que não seja algo vazio”, disse, destacando que a Escola de Comunicação irá agregar neste trabalho orientando o caminho que estes influenciadores devem seguir para estar em sintonia com as ideias defendidas pela Igreja.

Comunicação e experiências

Assim como o movimento agrega fiéis de outras partes do mundo, pessoas de outras cidades de MS também estão participando. Em Ponta Porã, por exemplo, o radialista e comunicador Luiz Henrique Corrêa, conhecido como Lile Corrêa, usa a força que tem nas redes para transmitir palavras de esperança aos seus seguidores.

Ao jornal O Estado, o influencer explicou que sua afinidade com a comunicação e sua devoção o levou naturalmente por este caminho, em que pretende disseminar as ideias católicas. Hoje, ele reúne mais de 50 mil seguidores e divulga entrevistas com personalidades da Igreja, como Frei Gilson, famoso por lives para rezar o terço na madrugada.

Ele explica que o convite para ser influenciador da Igreja partiu do Fábio justamente em razão da sua longa vivência dentro do catolicismo. Com a formalização do grupo, Lile avalia que os conteúdos criados terão uma única direção, sempre orientada por autoridades eclesiásticas.

“Agora temos um direcionamento do que se pode ou não pode fazer dentro do grupo conforme as normas da igreja. Isso é bom, senão cada um vai influenciando de um jeito e na evangelização não pode ter achismos. É sempre bom ter um diretor espiritual que te encaminhe para fazer as postagens” disse.

Outro católico que aderiu ao movimento foi o advogado Bruno Da’mato, que transformou seu perfil pessoal à serviço da influência religiosa. De acordo com ele, a ideia surgiu primeiramente para usar o espaço de que tinha de forma útil, trazendo reflexões e palavras de conforto aos seus seguidores, sendo que o plano só saiu do papel após o encorajamento de Fábio.

“Ele foi fazer uma palestra na minha igreja e me deu alguns toques, então, eu fui começando a preparar reflexões, alguns textos. Um dia fiz uma colaboração com ele, então, minha página deslanchou e eu cheguei a ganhar mil seguidores por dia”, contou. Atualmente, seu Instagram acumula 67 mil seguidores.

E completou: “São Carlo Acutis é peça fundamental nesse projeto, porque nos deu inspiração para esse movimento de juntar evangelizadores. Ele é um santo muito importante para nossa geração, porque nos mostra que a santidade é possível”.

Por Ana Clara Julião

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