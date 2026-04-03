Pantanal tenta reagir diante da líder em Goiás

Equipe busca reabilitação após derrota e mira topo do grupo A2

O Pantanal volta a campo neste fim de semana para mais um desafio no Brasileirão Feminino A3. Domingo (5), a equipe enfrenta o Planalto-GO, pela terceira rodada da competição. O confronto está marcado para as 15h (de MS), no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a 21 km da capital de Goiás.

A delegação do Pantanal embarca na manhã desta sexta-feira (3) rumo a Goiânia, onde finaliza a preparação para o duelo direto pela liderança do grupo A2.

Com três pontos conquistados, o Pantanal ocupa atualmente a segunda colocação do grupo. Já o adversário lidera a chave com seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas.

O confronto ganha mais importância por conta da disputa acirrada na tabela. Isso porque o Pantanal entrará em campo já sabendo o resultado da partida entre Cresspom-DF e Várzea Grande-MT, que se enfrentam neste sábado (4), às 15h, no Estádio Maria Abadia, em Ceilândia (DF). As brasilienses ainda não pontuaram e ocupam a lanterna, enquanto a equipe mato-grossense soma os mesmos três pontos do time de Campo Grande, mas leva desvantagem no saldo de gols (1 a 0). Dependendo da combinação de resultados, o duelo em Aparecida de Goiânia pode consolidar o Pantanal na zona de classificação.

O compromisso representa uma oportunidade de reação para a equipe sul-mato-grossense. Na última rodada, disputada domingo (29), o Pantanal foi superado pelo Várzea Grande-MT por 2 a 1, fora de casa, resultado que interrompeu o bom início na competição.

Atenção ao ataque adversário

Antes mesmo do confronto com o Várzea Grande, a técnica Jaque Corrêa já projetava dificuldades diante do Planalto, destacando o poder ofensivo da equipe goiana.“É um time com um ataque muito rápido. Então, a gente tem que tentar se concentrar. É uma preocupação muito grande”, avaliou a treinadora.

Os números confirmam a análise. O Planalto tem um dos ataques mais eficientes da competição até aqui, com seis gols marcados em dois jogos, média de três por partida – cada um dos gols foi anotado por uma atleta diferente.

Diante desse cenário, o Pantanal aposta em organização defensiva e eficiência nas transições para tentar surpreender o líder fora de casa e seguir firme na briga pela classificação à próxima fase do Brasileirão A3 Feminino.

Por Ricardo Prado

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