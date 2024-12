Idosa de 73 anos morre após ser agredida e filho é detido, no Giocondo Orsi

Uma idosa de 73 anos foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (17), em uma residência localizada no bairro Giocondo Orsi, em Campo Grande. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como morte a esclarecer.

Informações preliminares indicam que a mulher foi agredida pelo próprio filho, um homem de aproximadamente 40 anos, que foi preso em flagrante. Ele é acusado de violência doméstica e teria agredido a mãe momentos antes de ela passar mal e morrer.

A neta da vítima relatou à polícia, que ouviu as agressões pelo telefone na noite de segunda-feira (16), a idosa gritava enquanto era agredida. A jovem acionou a polícia, que chegou ao local e encontrou a idosa sentada em uma cadeira na frente da residência, sendo amparada por vizinhos.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada devido ao estado debilitado da idosa, que apresentava batimentos cardíacos alterados. Apesar das tentativas de reanimação, a mulher não resistiu e morreu antes de ser socorrida.

O acusado, que estaria embriagado e sob efeito de drogas, foi preso e levado para a Deam, onde prestou depoimento. A causa exata da morte da idosa ainda não foi confirmada, e o caso segue sob investigação. A polícia também apura o histórico de violência doméstica na família.

