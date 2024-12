Homem de 50 anos é preso após matar seu companheiro, no bairro Center Park

Homem de 50 anos foi preso em flagrante por homicídio qualificado pelo policiais civis, com o auxilio da Policia Militar após matar seu companheiro de casa, no bairro Center Park. O crime ocorreu na manha de segunda-feira. Segundo informações. o acusado teria utilizado um pedaço de madeira que impossibilitava a a defesa da vitima no momento do crime.

Com o uso de imagens de câmeras de segurança, e em entrevista preliminar com o, até então ,companheiro, os investigadores localizaram a arma utilizada no homicídio, um robusto pedaço de madeira sujo de sangue e que estava escondido em um montante de brita, em rua próxima à casa do local dos fatos.

Inicialmente tratado como testemunha, o criminoso disse que viu o momento em que o autor escondeu a arma do crime e indicou o local, dando algumas versões desconexas sobre os fatos. As autoridades policiais desconfiou da versão apresentada e deu voz de prisão. Já na delegacia, o homem confessou ser autor do crime.

Em seu interrogatório, o autor disse que a motivação do crime foi uma discussão do qual o autor teria sido lesionado pelo seu companheiro. Segundo o acusado, a vítima, ainda não totalmente identificada, era agressiva.

Ele foi autuado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido e está custodiado na Unidade Policia aguardando provimento judicial.

A vítima não foi totalmente identificada e o acusado não teve seu nome divulgado.

Com informações da Policia Civil

