Idosa de 71 anos presa por matar marido a facadas já havia confessado homicídio do próprio filho

Emília Maria de Jesus, de 71 anos, foi presa no último domingo (6) após matar seu marido, João Teodoro do Prado, de 66 anos, a facadas, em Paranaíba, cidade a cerca de 408 quilômetros de Campo Grande. Este é o segundo homicídio cometido por Emília. Em setembro de 2020, ela confessou ter matado seu filho, Agmar Quirino de Almeida, de 50 anos, com 16 facadas, em circunstâncias que, segundo a idosa, envolveram legítima defesa.

No caso de 2020, Emília relatou à polícia que o filho a atacou durante uma briga, utilizando uma faca, o que a levou a cair no chão. Ela afirmou que, após ser chutada por Agmar, os dois entraram em luta, momento em que conseguiu pegar a faca e desferiu os golpes fatais. Agmar morreu no local, e Emília foi encontrada ensanguentada pela Polícia Militar na calçada da residência, onde confessou o crime. Ela chegou a ser presa, mas obteve liberdade provisória, respondendo ao processo em liberdade.

Quatro anos depois, Emília volta a ser protagonista de um crime semelhante. Segundo testemunhas, no domingo, ela foi deixada por um veículo em frente à casa onde vivia com João Teodoro, no bairro Daniel II, e, logo após, foi vista saindo ensanguentada e caiu na calçada. A idosa foi socorrida com ferimentos leves de facadas, enquanto João foi encontrado morto dentro da residência.

As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas pela polícia, que tenta entender o que ocorreu dentro do imóvel do casal. Vizinhos relataram que as brigas entre Emília e João eram frequentes e que ela apresentava um comportamento agressivo em relação ao marido. A idosa, no entanto, preferiu não prestar declarações aos policiais no momento da prisão.

Emília também possui registros anteriores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), incluindo processos por violência doméstica, nos quais atuava como autora. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades, e Emília segue presa enquanto as investigações avançam.

