Grau Doutor Honoris Causa é concedido para personalidades de MS

Homenagens são parte das comemorações dos 130 anos da Missão Salesiana de MT e dos 60 anos do curso de Direito da UCDB

Na noite da última sexta-feira (12), a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) outorgou o grau de Doutor Honoris Causa à personalidades com atuações relevantes para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Os homenageados da noite foram o inspetor da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Ricardo Carlos, o ministro de carreira do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, a professora de Direito Carmem Bergottini e o aluno egresso da instituição e secretário do Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal, Eloy Terena.

Durante seu discurso na cerimônia de outorga, o vice-inspetor da Missão Salesiana de MT, Pe. Ademir Lima de Oliveira, que no ato estava representando o inspetor Pe. Ricardo Carlos, destacou a importância de conceder o grau acadêmico mais alto existente aos homenageados, que tanto contribuem para as causas nas quais são engajados e trabalham arduamente dia a dia. Para ele, este é um reconhecimento público que expressa a importância do papel desempenhado por eles na sociedade.

“É um momento de especial relevância, que não apenas reconhece o mérito do percurso acadêmico, profissional e social de alguém, mas celebra uma íntima ligação entre a história da pessoa e sua significativa contribuição social. A beleza de receber o título é que não é apenas um reconhecimento para a pessoa, mas é algo público, é um testemunho de vida pela entrega e dedicação. É uma forma expressiva de dizer que temos aqui o reconhecimento que torna a vida expressiva e rica de sentido”, declarou.

Já o reitor da UCDB, Pe. José Marinoni, reforçou a importância de reconhecer as valiosas contribuições que dos profissionais homenageados para o desenvolvimento científico, educacional, jurídico e da sociedade como um todo.

“Estamos celebrando a excelência e o impacto transformador de quatro personalidades notáveis, cujas vidas e correias se alinham profundamente com a missão e valores da nossa instituição,Suas histórias são exemplos inspiradores de liderança, compromisso social e dedicação ao desenvolvimento de nosso país”, destacou.

Homenageados

A honraria foi concedida ao Pe. Ricardo Carlos em alusão ao aniversário de 150 anos da primeira expedição missionária salesiana à América do Sul e aos 130 anos da presença desta congregação católica na região de Mato Grosso do Sul. O hoje inspetor da Missão Salesiana, atuou como diretor do Colégio Dom Bosco de 2008 a 2013, e Reitor da UCDB, entre os anos 2015 e 2019.

Para o sacerdote, que é salesiano desde 1988, receber a condecoração como Doutor Honoris Causa em Direitos Humanos é motivo de alegria, já que representa não apenas o reconhecimento pelo seu trabalho, mas, também, o esforço de muitas outras pessoas que atuam junto com ele pelo objetivo de formar jovens com objetivos e sonhos.

“A gente recebe pessoalmente, mas não fica apenas em nós. Temos uma família por trás, outros irmãos e a Missão Salesiana, que é feita de pessoas, acima de tudo. Quando trabalhamos com jovens, a gente nunca envelhece, nossa mentalidade continua jovem para que a gente possa dar respostas felizes e esperançosas e sempre ajudar tantas pessoas a realizar seus sonhos”, afirmou.

Já o título de Doutor Honoris Causa em Desenvolvimento Local foi concedido ao ministro de carreira do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. A condecoração foi motivada pelos trabalhos prestados na implantação da Rota Bioceânica em MS – corredor logístico que visa ligar o Atlântico ao Pacífico por um trajeto que passa pelo Brasil e Chile, atravessando o Paraguai e a Argentina. Atualmente, Parkinson é coordenador nacional dos Corredores Rodoviário e Ferroviário Bioceânicos e Chefe da Divisão de Integração da Infraestrutura do Ministério das Relações Exteriores.

“Essa homenagem demonstra que com a união e com a junção de esforços a gente consegue fazer grandes laços. Receber esse grau traz um sentimento de gratidão e de parceria, porque eu ajudei a UCDB a ingressar na rede universitária e fazer parte do Corredor Bioceânico, que já é uma realidade no Estado”, disse o ministro.

Como parte das celebrações dos 60 anos do Curso de Direito da Católica, também foram outorgados o grau de Honoris Causa em Ciências Jurídicas para a professora Carmem Bergottini, que lecionou na instituição até 2019, e para o egresso do curso, Eloy Terena.

Formada pela antiga FUCMAT (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso do Sul), atual UCDB, Carmem lecionou na instituição em duas oportunidades diferentes. Primeiro, de 1974 a 1982 e, em um segundo momento, entre 2001 a 2019, sendo sempre conhecida pelo seu rigor técnico, mas também pela sua humanidade e empatia.

De acordo com ela, o momento a fez voltar no passado, quando ainda era aluna na FUCMAT, e relembrar o caminho traçado até essa noite de sexta. Conforme suas palavras, receber o grau de Doutora Honoris Causa pela instituição em que se formou e atuou por tanto tempo é uma ocasião gratificante e carregada de emoção.

“É emocionante, porque tudo que eu fiz foi sempre cumprindo a minha missão da melhor maneira possível, com muita responsabilidade, muita seriedade e seguindo os preceitos que me foram passados no ensino religioso que tive na Igreja Católica. Agora, me vejo agraciada com essa honraria e fico emocionada, porque isso é realmente reconfortante”, declarou Carmem.

Também egresso da instituição, Eloy Terena, indígena natural de Aquidauana, também foi homenageado no contexto do aniversário do curso. O advogado, que hoje atua no Ministério dos Povos Indígenas, enfatizou que esta não é apenas uma conquista pessoal, já que diversos indígenas de MS se formaram na UCDB e foram acolhidos pela instituição quando chegaram em Campo Grande.

“Claro que fico feliz por todo esforço e horas de estudos dedicados, mas também é um ganho coletivo. É um marco importante para se celebrar, não só a universidade, não apenas eu só com minha família e meus amigos, mas com toda a comunidade indígena”, disse.

Ana Clara Julião