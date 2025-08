Identificado como Orival Salvador, morto em colisão na BR-262 após atropelamento de anta

O homem morto em um grave acidente registrado na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 86 km de Campo Grande, foi identificado como Orival Salvador Pereira, de 29 anos. Ele estava no banco do passageiro da caminhonete Hilux que colidiu com uma carreta bitrem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã, momento em que a visibilidade ainda era baixa, mas só foi divulgado no início da tarde. Uma anta que atravessava a rodovia foi atropelada pela Hilux, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária. Em seguida, colidiu com a carreta que transportava madeira.

Imagens captadas por uma câmera instalada no caminhão mostram claramente o momento da batida. O animal foi encontrado morto nas margens da estrada.

Orival trabalhava como encarregado em uma empresa florestal da região e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. Seu corpo foi localizado do lado de fora do veículo, após o impacto da colisão.

Os motoristas da Hilux e da carreta foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Vídeo: Reprodução / Ribas Ordinário